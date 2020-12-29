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Специалисты РХБЗ устранили последствия «техногенной аварии» в Дагестане

Андрей Аркадьев
13:59 29.12.2020
В учениях были задействованы более 100 военнослужащих Каспийской флотилии и около 20 единиц техники.
Специалисты РХБЗ устранили последствия «техногенной аварии» в Дагестане
© Фото: Минобороны России

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты устранили условное радиоактивное заражение на учениях, которые проходили на полигоне Турали в Дагестане. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Военнослужащие нашли очаг заражения в месте, где произошла техногенная авария, и провели исследования. Были выявлены характер ЧП и мощность радиационного излучения.

«Химики-разведчики на бронированных разведывательно-дозорных машинах (БРДМ) произвели радиационную и специальную разведку местности, определили степень заражения грунта, установили радиометрический контроль и обозначили зараженный участок местности площадью около двух тысяч квадратных метров специальными флажками», - говорится в сообщении.

Также была обеспечена маскировка района дымами и аэрозолями и отработано перемещение техники. В мероприятиях участвовали 100 военнослужащих Каспийской флотилии, было задействовано около 20 единиц техники.

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