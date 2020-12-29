В Москве первые 500 военнослужащих танковой армии ЗВО прошли все этапы вакцинации от COVID-19
Всего в Западный военный округ поставили более трех тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции.
© Фото: Минобороны России
В Москве первые военнослужащие танковой армии ЗВО прошли все этапы вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба Западного военого округа.
Первыми привили медиков, которые работают с пациентами с COVID-19, военнослужащих на боевом дежурстве, командование и дежурные силы соединений и воинских частей.
В общей сложности ЗВО получил свыше трех тысяч доз отечественной вакцины от COVID-19.
Ранее сообщалось, что в военные госпитали Южного военного округа поставлено более пяти тысяч доз препарата. В ВДВ первыми сделали прививку новороссийские десантники.