В Москве первые 500 военнослужащих танковой армии ЗВО прошли все этапы вакцинации от COVID-19

В Москве первые военнослужащие танковой армии ЗВО прошли все этапы вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба Западного военого округа.

Первыми привили медиков, которые работают с пациентами с COVID-19, военнослужащих на боевом дежурстве, командование и дежурные силы соединений и воинских частей.

В общей сложности ЗВО получил свыше трех тысяч доз отечественной вакцины от COVID-19.

Ранее сообщалось, что в военные госпитали Южного военного округа поставлено более пяти тысяч доз препарата. В ВДВ первыми сделали прививку новороссийские десантники.