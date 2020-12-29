На Дальний Восток прибыла вторая партия «Спутник V» для вакцинации военнослужащих
В первую очередь вакцину получает командный состав и те, кто находится на боевом дежурстве, а также медперсонал.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Приморье и Хабаровском крае военнослужащих вакцинируют от коронавируса. На Дальний Восток прибыла вторая партия препарата «Спутник V».
Перед прививкой все проходят обязательный медосмотр. В первую очередь вакцину получает командный состав и те, кто находится на боевом дежурстве, а также медперсонал.
В Уссурийске вакцинация проводится первым компонентом препарата, а в Хабаровске военнослужащие соединения ВВС и ПВО получают уже второй компонент.