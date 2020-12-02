Бой на открытой местности: кадры тренировки курсантов ДВОКУ в Благовещенске

Курсанты Дальневосточного высшего военного командного училища (ДВОКУ) приступили к полевым занятиям в Благовещенске. Первыми на полигон вышли будущие морские пехотинцы.

Тренировка по уничтожению превосходящих сил противника идет на открытой местности. Курсанты третьего курса имитируют наступление морского десанта и действуют так, как на побережье моря или океана. При ведении общевоинского боя они используют любые возможные укрытия, в частности, окопы.

Наступление на противника идет быстро. Все разведданные курсанты ранее получили с беспилотника и поэтому точно знают, как надо действовать. По ходу участники тренировки отрабатывают эвакуацию раненых.