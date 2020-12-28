Фрегат «Маршал Шапошников» поразил ракетой «Уран» надводную цель в Японском море

Модернизированный фрегат Тихоокеанского флота (ТОФ) «Маршал Шапошников» выполнил пуски противокорабельной крылатой ракеты комплекса «Уран» по надводной цели. Испытания нового корабельного оружия проходят в акватории Японского моря. В качестве мишени моряки использовали буксируемый морской щит.

Ранее в заливе Петра Великого также был проведен комплекс артиллерийских стрельб по воздушным и морским целям. Огонь по мишеням велся из универсальной корабельной артиллерийской установки А-190, которая была установлена на корабле в ходе модернизации, и 30-мм шестиствольных автоматических артиллерийских установок АК-630. Также испытано торпедное вооружение.

Ремонт с модернизацией фрегата «Маршал Шапошников» проводился на базе АО «Центр судоремонта «Дальзавод»» во Владивостоке. На корабле выполнен ремонт донно-забортной арматуры, заменена часть корпусных конструкций, смонтировано новое оборудование и установлены современные комплексы ударного ракетного оружия.