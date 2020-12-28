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В Североморске состоялось открытие ледовой арены Северного флота

Виктория Ивашечкина
07:00 28.12.2020
На базе комплекса будут функционировать спортивные секции для подготовки детей военнослужащих СФ и жителей города.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Североморске открыли круглогодичную ледовую арену Северного флота. Отмечается, что торжественная церемония прошла под руководством командующего Северного флота Героя РФ адмирала Александра Моисеева.

На мероприятии присутствовали представители команд Северной военной хоккейной лиги. Это 23 команды, которые представляют объединения, соединения и воинские части СФ и Минобороны России.

Отмечается, что в ходе церемонии Моисеев поблагодарил всех, кто внес свой вклад в строительство круглогодичной ледовой арены.

По завершению церемонии открытия состоялся первый хоккейный матч нового сезона - товарищеская встреча сборной команды Северной военной хоккейной лиги и команды штаба и управления Северного флота «К-21». 

Ледовый комплекс построен с учетом современных требований. Он будет действовать в интересах хоккейных команд соединений и частей, дислоцированных в Североморске. В будущем на базе ледовой арены будут открыты спортивные секции для подготовки детей военнослужащих Северного флота и жителей города.

Также спортивный объект станет главной ледовой ареной Северной военной хоккейной лиги, где будут проходить хоккейные матчи и тренировки.

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