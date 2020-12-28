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Военнослужащие ЗВО организовали стоянку специалистам многопрофильного мобильного госпиталя под Воронежем

Роман Захаров
04:45 28.12.2020
Для специалистов медслужбы организовали горячее питание и ночлег в казармах.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Военнослужащие отдельной бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа организовали стоянку специалистам многопрофильного мобильного госпиталя танковой армии в Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

Отмечается, что колонна из более чем 35 автомобилей военных медиков совершила марш в 1,5 тысячи километров из района выполнения специальных задач в городе Цхинвал республики Южная Осетия до города Лиски Воронежской области. На протяжении всего маршрута военнослужащих сопровождали сотрудники 47-ой военной автоинспекции Воронежского гарнизона.

«Несмотря на погодные условия, автоколонна двигалась с установленной скоростью до 75 километров в час», - подчеркнули в ЗВО.

Также сообщается, что на территории отдельной бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа была проведена работа по техническому обслуживанию автоколонны, дозаправке горючим и подкачке шин. Для специалистов медслужбы организовали горячее питание и ночлег в казармах.

Военнослужащие многопрофильного мобильного медицинского госпиталя танковой армии ЗВО оказали стационарную помощь около 200 пациентам гражданского населения, провели свыше тысячи консультативных приемов и выполнили более двух тысяч ПЦР исследований.

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