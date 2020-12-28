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«Поражая цели и воображение»: Минобороны опубликовало календари на 2021 год

Анна Касаткина
05:05 28.12.2020
Календари покажут новейшую боевую технику и фотографии бойцов на реальных боевых заданиях.
«Поражая цели и воображение»: Минобороны опубликовало календари на 2021 год
© Фото: Минобороны России

Минобороны России опубликовало календари на 2021 год. На страницах календарей изображены последние достижения российского оборонно-промышленного комплекса и фотографии бойцов специальных подразделений в ходе реальной боевой работы.

«Календарь под названием "Информации и патронов много не бывает" позволит читателям проникнуться простой и лаконичной мудростью специальных подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации», – рассказали в военном ведомстве.

Так, открыв календарь в августе можно узнать, почему российский спецназ настолько эффективен и считается одним из лучших – слоган на странице гласит: «Сложные задачи выполняем немедленно, невозможные – чуть позже».

Второй календарь под названием «Поражая цели и воображение» рассказывает о новейшей российской военной технике. На страницах календаря Минобороны России впервые показывает изображение разведывательно-ударного комплекса БПЛА «Иноходец». Кроме того, можно оценить красоту различных образцов техники, поступающей на вооружение российской армии, – многофункционального истребителя Су-57, боевой машины поддержки танков БМПТ-72 «Терминатор», тяжелой БМП «Армата» Т-15 и других.

Оба календаря можно посмотреть и скачать в высоком разрешении на сайте оборонного ведомства.

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