Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Юнармия ТЕГИ

Московские юнармейцы провели акцию «Дети России - детям Карабаха»

Роман Захаров
22:17 28.12.2020
Гуманитарная акция состоялась в Москве в Центральном Доме «Юнармии».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Более шестисот рюкзаков с канцелярскими принадлежностями собрали столичные юнармейцы для своих сверстников из Карабаха. Гуманитарная акция состоялась в Москве в Центральном Доме «Юнармии». Школьные наборы передадут через российских военных, которые находятся в Нагорном Карабахе с миротворческой миссией.

В каждом рюкзаке – ручки, цветные карандаши, альбомы для рисования, тетради, фломастеры, блокноты и дневники. Все то, что пригодится для учебы после открытия школ. Вместе с наборами детям Карабаха передадут открытки с новогодними пожеланиями и поздравлениями, которые написали сами юнармейцы.

«Всем известно, какая непростая ситуация сложилась в Нагорном Карабахе, но благодаря миротворцам восстанавливаются инженерные сети и дороги, открываются школы. Одним словом, налаживается привычная, мирная жизнь. И самое главное, чтобы у детей была возможность учиться, получать новые знания, посещать кружки и секции. С этой целью юнармейцы и провели свою акцию, чтобы поддержать ребят и создать для них атмосферу приближающегося праздника», - отметил исполняющий обязанности начальника Главного штаба «Юнармии» генерал-лейтенант Виктор Бусловский.

К акции присоединился и оперативный штаб «Юнармия против COVID-19». Здесь ребята собирают маски, делают антисептики и рециркуляторы, которые предназначены для обеззараживания воздуха в помещениях. Все это создается под руководством специалистов Российского Красного Креста. Так что вместе со школьными наборами в Нагорный Карабах отправятся юнармейские изделия для профилактики коронавирусной инфекции.

Также в этот день юнармейцы провели акцию «Письмо солдату – миротворцу». Ее цель – поддержать военнослужащих, которые находятся вдали от дома. Воспитанники Движения поблагодарили российских военных за профессиональное выполнение своего служебного долга и пожелали им мирного неба, здоровья, сил и выдержки.

Напомним, что похожие акции по сбору и отправке школьных принадлежностей юнармейцы проводят для детей из Сирии. Во время одной из последних была организована видеоконференция – «Телемост дружбы». Подростки познакомили друг друга с культурой, традициями и обычаями своих стран.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» создано по инициативе Минобороны России и поддержано президентом Российской Федерации. Оно объединило уже более 730 тысяч детей и подростков по всей стране, региональные штабы представлены в каждом из 85 регионов России. Основная цель - вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
20:21 В стране и мире
Членам Совбеза РФ запретили иметь двойное гражданство и счета за рубежом
17:58 В стране и мире
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 12 января
17:25 В стране и мире
Врачи раскрыли детали лечения госпитализированной с коронавирусом Алисы Фрейндлих
17:10 Эксклюзив
Видео
Эксперт объяснил, как избежать «новогодних» схем мошенничества с банковскими картами
17:00 Армия
Видео
Командующий российскими миротворцами в Карабахе рассказал о новом обмене пленными
Популярное
Популярное
Видео
Ожесточенная схватка двух варанов попала на видео
Назван сжигающий жир продукт
Видео
В Сети нашли прошлогодние кадры с борта затонувшего рыболовецкого судна «Онега»
NASA обнаружило «расплавленное» кольцо Эйнштейна
WhatsApp прекратит работу на некоторых смартфонах с 1 января
Назван необычный симптом, указывающий на проблемы с сердцем
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.