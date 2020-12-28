Российских миротворцев в Нагорном Карабахе поздравили с Новым годом

В преддверии новогодних праздников командование российским миротворческим контингентом поздравило военнослужащих, несущих службу на наблюдательных постах в Нагорном Карабахе, с наступающим Новым годом.

На постах военнослужащим были переданы новогодние наборы, состоящие из искусственных елок, а также елочных игрушек и украшений.

Кроме того, каждому военнослужащему был вручен сладкий подарок и письмо «Солдату миротворцу» от детей из различных регионов России, написанное в канун праздников.

Военные связисты для миротворцев на постах установили средства связи, позволяющие поздравить родных и близких с наступающими праздниками.

Всего для военнослужащих российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе доставлено более 2 тысяч новогодних подарков, а также 600 писем и около 1,5 тысяч открыток с новогодними поздравлениями, сделанных детьми.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

При содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций.