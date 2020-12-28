Фрегат «Адмирал Эссен» возвращается в Севастополь

Фрегат «Адмирал Эссен» выполнил задачи в Средиземном море и возвращается в Севастополь. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

«В Черном море экипаж фрегата отработает комплекс поставленных на переход задач, после чего зайдет в главную базу Черноморского флота, город-герой Севастополь», - говорится в сообщении.

В Средиземном море фрегат «Адмирал Эссен» выполнял задачи с октября 2020 года. Теперь его сменил фрегат «Адмирал Григорович».

Боевой корабль «Адмирал Эссен» - второй фрегат проекта 11 356, состоящий на вооружении Черноморского флота России. Является многоцелевым сторожевым кораблем, предназначенным для выполнения боевых задач и ведения боевых действий в составе соединений кораблей и самостоятельно.

Военный корабль, названный в честь адмирала русского Военно-морского флота эпохи Российской империи Николая Эссена, построен на прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде.

Экипаж корабля состоит примерно из 200 человек. В длину он достигает 124,8 метра, а в ширину - 15,2 метра. Основу ударного вооружения фрегата составляют универсальные пусковые установки 3С14, которые могут использовать ракеты «Калибр» и «Оникс».

Боевое крещение фрегат «Адмирал Эссен» прошел во время операции в Сирии. Он наносил удары по позициям террористов крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Средиземного моря.