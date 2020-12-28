Армия Командующий российскими миротворцами в Карабахе рассказал о новом обмене пленными Тимур Шерзад Двух пленных азербайджанцев обменяли на четырех пленных с карабахской стороны. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Министерство Обороны России Командующий российским миротворческим контингентом, генерал-лейтенант Рустам Мурадов, рассказал про произошедший сегодня обмен пленными в Нагорном Карабахе. «В результате проведенной работы российскими миротворцами под моим личным контролем самолетом ВКС России доставлены в Баку двое находившихся в плену азербайджанцев и возвращены четверо пленных в Эребуни», - заявил Мурадов. Командующий миротворцами отметил, что миротворцы буду способствовать дальнейшему выполнению условий трехстороннего соглашения между главами России, Азербайджана и Армении, благодаря которому и стал возможен обмен пленными. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика