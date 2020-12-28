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Генерал-полковник Лапин: боевая мощь ЦВО возросла на 7% за 2020 год

Тимур Шерзад
15:29 28.12.2020
Также командующий ЦВО рассказал о тренировках, формировании новых подразделений и строительстве объектов.
Генерал-полковник Лапин: боевая мощь ЦВО возросла на 7% за 2020 год
© Фото: Министерство Обороны России

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Лапин подвел итоги 2020 года. 

«В результате выполнения мероприятий, предусмотренных планом деятельности на 2020 год, увеличили боевую мощь округа на 7%», - подчеркнул он.

Также командующий округом отметил формирование новых подразделений - инженерно-саперного полка в Тюменской области, а также двух рот спецназа - в Самаре и Новосибирске.     

За год было проведено более восьми сотен учений, отработано более 76 тысяч практических занятий с боевыми стрельбами и вождением военной техники. При этом тренировки проходили не только днем, но и ночью - причем в половине из случаев. 

Активно шло и строительство аэродромов, полигонов и военных городков. В округе было возведено 279 зданий и сооружений. Результатом стало как улучшение условий проживания военнослужащих и их семей, так и повышение качества медобслуживания. А также хранения и ремонта военной техники. 

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