Генерал-полковник Лапин: боевая мощь ЦВО возросла на 7% за 2020 год

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Лапин подвел итоги 2020 года.

«В результате выполнения мероприятий, предусмотренных планом деятельности на 2020 год, увеличили боевую мощь округа на 7%», - подчеркнул он.

Также командующий округом отметил формирование новых подразделений - инженерно-саперного полка в Тюменской области, а также двух рот спецназа - в Самаре и Новосибирске.

За год было проведено более восьми сотен учений, отработано более 76 тысяч практических занятий с боевыми стрельбами и вождением военной техники. При этом тренировки проходили не только днем, но и ночью - причем в половине из случаев.

Активно шло и строительство аэродромов, полигонов и военных городков. В округе было возведено 279 зданий и сооружений. Результатом стало как улучшение условий проживания военнослужащих и их семей, так и повышение качества медобслуживания. А также хранения и ремонта военной техники.