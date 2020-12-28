Техногенная авария: войска РХБЗ ликвидировали разлив «химвеществ» на железной дороге в Приамурье
В учениях задействовали более 300 военнослужащих.
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На учениях в Амурской области военнослужащие Восточного военного округа развернули операцию по ликвидации последствий условной техногенной аварии на железной дороге.
После схода с рельсов состава поезда произошла утечка опасного химического вещества, началось возгорание. На место прибыли специалисты РХБЗ, они оцепили зараженную местность, потушили пожар и ликвидировали последствия аварии.
В учениях задействовали более 300 военнослужащих.