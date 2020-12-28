Армия Коронавирус Военнослужащим РВСН в Свердловской области ввели второй компонент вакцины от COVID-19 Роман Захаров В первую очередь вакцину получают военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) на добровольной основе проводится вакцинация личного состава от новой коронавирусной инфекции. Военнослужащим Тагильского Ракетного соединения (Свердловской области) был введен второй компонент препарата. Перед началом процедуры все военнослужащие проходят необходимый медицинский осмотр у терапевта с проведением термометрии. В первую очередь вакцину получают военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей. Вакцинация проводится в два этапа с промежутком в 21 день. Ранее в Центральном военном округе сообщили о завершении вакцинации военнослужащих в Поволжье. Первыми дозы вакцины «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участи Минобороны РФ, получили медицинские работники. Также иммунную дозу получили военнослужащие бригады специального назначения, офицеры управления 2-й общевойсковой армии и дежурные силы воинских частей и соединений. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика