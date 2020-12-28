Армия Юрий Борисов: успешный залп «Булавы» снял все вопросы о ее боеготовности Тимур Шерзад Пуск сразу четырех ракет произошел 12 декабря в Охотском море. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Министерство Обороны России Вице-премьер Российской Федерации Юрий Борисов прокомментировал запуск межконтинентальных баллистических ракет «Булава» с подводной лодки Тихоокеанского флота «Владимир Мономах», произошедший 12 декабря в Охотском море. «Успешный пуск, залп «Булавы», который снял все вопросы о боеготовности этой баллистической ракеты. И сегодня это практически основное оружие наших атомных подводных лодок нового поколения», - сообщил Борисов в интервью телеканалу «Россия-24». Напомним, пуск сразу четырех ракет произошел из акватории Охотского моря. Целью стал полигон Чижa в Aрхaнгельской облaсти. Событие не осталось незамеченным и за пределами России - американский журнал Popular Mechanics сравнил величественную картину пусков с «превью конца цивилизации» В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика