Северный флот направил самолет Ил-38 в район, где затонуло судно «Онега»

Противолодочный самолет морской авиации Северного флота Ил-38 из состава дежурных сил вылетел в район Баренцева моря, где сегодня утром затонуло рыболовное судно «Онега». Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«В настоящее время в районе поисковой операции применение авиации осложняется коротким световым днем и неблагоприятными погодными условиями», - говорится в сообщении.

Высота волн на месте трагедии достигает четырех метров, температура воздуха – минус 20 градусов.

Запрос Архангельского морского спасательного центра о выделении авиации Северного флота для участия в поисковых действиях поступил на региональный центр управления обороной РФ штаба Северного флота около 12 часов.

О крушении судна «Онега» с рыбаками стало известно ранее 28 декабря. Катастрофа произошла в сильный шторм в Баренцевом море. На борту находились 19 человек. Двоих из них спасли коллеги с проходящего мимо судна. СК возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и водного транспорта.