Патрульный корабль «Василий Быков» торжественно встретили в Новороссийске

Патрульный корабль «Василий Быков» проекта 22 160 вернулся в пункт базирования - Новороссийскую военно-морскую базу. Встреча проходила в торжественной обстановке, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Командир военно-морской базы контр-адмирал Виктор Кочемазов вручил экипажу жареного поросенка.

«Василий Быков» вышел из Новороссийска в июне 2020 года. На Балтийском флоте экипаж корабля принимал участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, затем совершил переход на Северный флот для проведения испытаний систем вооружения.

В Новороссийске корабль будет осмотрен, а затем отправлен на техническое обслуживание.

«Василий Быков» был введен в состав Черноморского флота 20 декабря 2018 года. Патрульные корабли проекта 22 160 предназначены для несения пограничной службы, патрулирования, борьбы с контрабандой и пиратством. Способны разгоняться до 25 узлов, дальность плавания составляет 6 000 миль, а автономность - до 60 суток.

Имеют на вооружении крылатые ракеты «Калибр», артиллерийскую установку АК-176, торпеды, два противодиверсионных гранатомета ДП-65. На кораблях проекта есть взлетно-посадочная площадка для вертолета.