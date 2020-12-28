Снайперы против беспилотников: в Бурятии провели тренировки по борьбе с БЛА

Снайперы танкового соединения ВВО в Бурятии провели тренировки по уничтожению атакующих беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

Прежде всего снайперами была тщательно изучена компоновка разных БЛА - как гражданских, так и военных моделей - чтобы знать, куда лучше целиться. Затем была проведена имитация атаки беспилотников, в ходе которой снайперы уничтожали цели на расстоянии до километра.

Дело не ограничилось огневым воздействием на имитирующие беспилотники мишени - кроме того, велся огонь из гранатометов АГС-17 по предположительному району дислокации оператора БЛА.

После этого снайперы отработали поражение светоотражающих мишеней, а также навыки маскировки и скрытного перемещения. Сами тренировки проводились в различных условиях - как днем, так и ночью.