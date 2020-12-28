За сутки 840 беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе

Из Армении в свои дома в Нагорном Карабахе вернулись еще 840 беженцев. Возвращение граждан на родину обеспечивали российские миротворцы, сообщает Министерство обороны России.

Всего благодаря содействию миротворцев в свои дома вернулись около 46 тысяч человек, в регионе восстанавливаются дома и дороги, линии электропередачи. Российские саперы расчищают территорию от взрывоопасных предметов.

Ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах.

На прошлой неделе сообщалось, что российские специалисты очистили от взрывоопасных предметов в Нагорном Карабахе территорию площадью 9,5 гектара.