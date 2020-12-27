Судостроение на крейсерской скорости: какие корабли пополнили ряды ВМФ России в 2020 году

Российский военно-морской флот получил в 2020 году значительное развитие. Среди пополнивших флотские ряды кораблей оказались самые разные типы.

Одним из «новобранцев» оказался новейший корабль противоминной обороны «Яков Баляев», перед этим успешно завершивший программу государственных испытаний. Четвертый серийный корабль проекта «Александрит», созданный на Средне-Невском судостроительном заводе, поступил в Тихоокеанский флот.

Разработка Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз» обеспечивает принципиально новый подход к борьбе с минной угрозой - взрывоопасные объекты в воде и на грунте эффективно обезвреживаются на безопасной для экипажа дистанции при помощи подводных телеуправляемых аппаратов.

Также в состав Тихоокеанского флота вошел новый корвет «Алдар Цыденжапов», представитель одного из самых современных проектов многоцелевых кораблей ближней морской зоны. Модернизированная версия этого же проекта, только уже с возможностью использования всего возможного семейства ракет, корвет «Гремящий», также завершил испытания и готовится к подъему Андреевского флага.

Уходящий 2020 год, непростой во всех отношениях, не смог сорвать программу перевооружения флота, который только в этом году пополнился почти на три десятка вымпелов. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему во время итоговой коллегии Минобороны.

Еще одно долгожданное пополнение – на этот раз у Северного флота. Новейший большой десантный корабль скоро совершит межфлотский переход из Балтики, чтобы занять свое место в строю Кольской флотилии. «Петр Моргунов» - второй корабль серии больших десантных кораблей проекта 11711, построенный на прибалтийском заводе «Янтарь» в Калининграде. Его строительство и все необходимые доработки велись с учетом пожеланий военных моряков и опыта. Корабль вооружен зенитной артиллерией, в ангаре размещаются два вертолета Ка-29, в трюмах и внутренних помещениях - усиленный батальон морской пехоты с вооружением и боевой техникой.

Глубокую модернизацию прошел бывший большой противолодочный корабль, а теперь фрегат - «Маршал Шапошников». Он получил не только обновленную артиллерию, но и ракетные комплексы «Уран» и «Калибр», а в машинном отделении смонтировали современную газотурбинную установку. Сейчас корабль проходит итоговые испытания в Японском море.

А на Балтике спущено на воду океанографическое исследовательское судно «Евгений Горигледжан» - его строят на прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» по заказу Минобороны. К швартовым испытаниям планируют приступить весной.