В Поволжье военнослужащим провели первую вакцинацию от коронавируса
Препарат «Спутник V» получили около тысячи военных.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
В пресс-службе Центрального военного округа сообщили о завершении вакцинации военнослужащих в Поволжье. Процедура проходила в 426-м военном госпитале ЦВО.
Первыми дозы вакцины «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участи Минобороны РФ, получили медицинские работники. Также иммунную дозу получили военнослужащие бригады специального назначения, офицеры управления 2-й общевойсковой армии и дежурные силы воинских частей и соединений.
В пресс-службе отметили, что вакцинация проходила в добровольном порядке. Были допущены только те военнослужащие, которые ранее не болели коронавирусом и не имели симптомов простуды на момент вакцинации.