Армия В Поволжье военнослужащим провели первую вакцинацию от коронавируса Алексей Курильченко Препарат «Спутник V» получили около тысячи военных. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России В пресс-службе Центрального военного округа сообщили о завершении вакцинации военнослужащих в Поволжье. Процедура проходила в 426-м военном госпитале ЦВО. Первыми дозы вакцины «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участи Минобороны РФ, получили медицинские работники. Также иммунную дозу получили военнослужащие бригады специального назначения, офицеры управления 2-й общевойсковой армии и дежурные силы воинских частей и соединений. В пресс-службе отметили, что вакцинация проходила в добровольном порядке. Были допущены только те военнослужащие, которые ранее не болели коронавирусом и не имели симптомов простуды на момент вакцинации. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика