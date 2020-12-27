В Сирию прибыли дополнительные подразделения военной полиции РФ

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вячеслав Сытник сообщил о том, что на территорию ЦАР прибыли подразделения военной полиции России для стабилизации обстановки в районе Айн-Иса. Об этом глава ЦПВС сообщил на брифинге.

Ранее на переговорах с турецкой стороной были достигнуты договоренности о размещении совместных российско-сирийских постов на территории нестабильного района.

Также Центр организовал проведение пяти гуманитарных акций в сирийских населенных пунктах – местным жителям выдали 1690 продовольственных наборов общим весом 6,5 тонн.

Также Сытник сообщил о том, что ЦПВС зафиксировал 21 обстрел со стороны позиций террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»*. Сотрудники Центра призвали стороны отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования.

*«Джабхат Ан-Нусра» – террористическая организация, запрещенная на территории РФ.