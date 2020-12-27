Фомин рассказал о реакции РФ на разговоры других стран "с позиции силы"

Замминистра обороны России Александр Фомин заявил о том, что Россия не приемлет ведение диалога с другими государствами с позиции силы. Об этом генерал-полковник рассказал в ходе интервью «Российской газете», отвечая на вопрос об увеличении числа учений сил НАТО на границе с РФ.

«Что касается второй части вопроса, то никому не советовал бы пытаться вести диалог с Россией "с позиции силы". Наряду с тем, что угроза силой является прямым нарушением Устава ООН, такие действия не останутся без должной ответной реакции с нашей стороны» - заявил Фомин.

Замминистра обороны также призвал страны разрешать любые сложные проблемы за столом переговоров – Россия всегда готова к конструктивному диалогу с соблюдением принципов взаимного уважения.