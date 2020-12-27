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В Минобороны РФ не исключают, что США пересмотрит позицию по СНВ-3

Алексей Курильченко
20:39 27.12.2020
Замминистра обороны считает, что изменение политической ситуации в Штатах может повлиять на вопрос продления договора.
В Минобороны РФ не исключают, что США пересмотрит позицию по СНВ-3
© Фото: defense.gov

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин считает, что США может пересмотреть свою позицию по вопросу продления Соглашения о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Это может произойти из-за изменений во внутриполитической ситуации. Об этом Фомин заявил в интервью «Российской Газете».

«Не лучшим образом складывается ситуация вокруг Договора о СНВ, так как все меньше времени остается до окончания срока его действий. В силу складывающейся политической ситуации в США, не исключаем, что позиция американцев по данному вопросу может измениться» - сказал Фомин.

Замминистра обороны отметил, что Россия неоднократно призывала США продлить договор, а также совместно с Россией разработать его новую версию. Однако, по словам Фомина, у американской стороны были «другие приоритеты».

Ранее сообщалось, что Фомин не советует странам говорить с Россией «с позиции силы», так как такие действия не останутся без реакции Минобороны.

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