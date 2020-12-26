Цаликов: «В будущее нужно смотреть с оптимизмом»

Вооруженные силы даже в самые сложные времена оправдывают ожидания благодаря своей профессиональной готовности, надежной работе, оснащенности и мастерству. И сегодня они готовы к любым вызовам. Об этом в эксклюзивном интервью «Звезде» первый замминистра обороны Руслан Цаликов.

Он также отметил, что в будущее нужно всегда смотреть с оптимизмом, всегда жить с верой и надеждой.

«В будущее всегда надо смотреть с оптимизмом, не только в преддверии Нового года. Надежды на хорошую жизнь – это присуще человеку, как особому существу биологического характера и социального предназначения. Всегда надо жить с верой и с надеждой. А тем более, мы стараемся, так же как и многие другие наши коллеги в других видах деятельности, давать для этого основания», - подчеркнул замминистра оборонного ведомства в беседе с Ольгой Беловой.

Полную версию интервью с первым заместителем министра обороны России Русланом Цаликовым смотрите на телеканале «Звезда» в это воскресенье сразу после программы «Главное с Ольгой Беловой».