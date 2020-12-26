За сутки 540 беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы сопроводили очередную колонну автобусов с беженцами, которые постепенно возвращаются домой в Нагорный Карабах с территории Армении. Сегодня в Степанакерт доставлены еще 540 беженцев из Еревана. Патрули миротворческого контингента РФ и военной полиции контролируют движение автобусов на всем пути их следования.

Военнослужащие обеспечивают безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывают жителям Нагорного Карабаха гуманитарную помощь и восстанавливают объекты гражданской инфраструктуры. За соблюдением режима прекращения огня ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль на 23 наблюдательных постах, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Всего на территорию, ранее охваченную боевыми действиями, уже вернулось около 44,6 тысячи беженцев.

Полное прекращение огня в Нагорном Карабахе было объявлено 10 ноября после того, как соответствующий документ с договоренностями подписали главы России, Азербайджана и Армении. Основу миротворческого контингента РФ составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады ЦВО.