Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Нагорный Карабах ТЕГИ

Российские миротворцы провели разминирование на территории школы в Карабахе

Анна Касаткина
07:01 02.12.2020
Школа сильно пострадала от обстрелов: в здании разрушены стены и выбиты окна.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские миротворцы завершили обследование и расчистку территории и здания школы № 10 в Степанакерте от взрывоопасных предметов. Работа по разминированию социальных объектов в Нагорном Карабахе продолжается.

После того, как взрывоопасные предметы убрали, за дело взялись ремонтные бригады. Школа сильно пострадала от обстрелов: разрушены стены и выбиты окна. В здание нужно возобновить подачу электричества и тепла, привезти парты и учебники.

Всего инженерными подразделениями в Нагорном Карабахе разминировано более 34 гектаров местности, около 12 километров дорог, проверено более 110 домов и социальных объектов, обнаружено и обезврежено 1077 взрывоопасных предметов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
08:30 В стране и мире
В РАН оценили вероятность взрыва Солнца
07:05 В стране и мире
Трамп намекнул на участие в выборах президента США в 2024 году
05:20 Армия
Видео
В Ейске открылся тренажерный комплекс с искусственным интеллектом для морских летчиков
05:09 В стране и мире
Видео
Катера ТОФ начали перевозить пассажиров с острова Русский: видео
04:38 В стране и мире
Видео
Российская ракета «Союз-СТ-А» со спутником ОАЭ стартовала с космодрома Куру
Популярное
Популярное
Видео
Уникальный «блинчатый» лед на реке под Кировом попал на видео
Видео
Австралийка голыми руками вырвала щенка из хватки питона: видео
В Британии нашли останки «русалки»
«Теоретический блеф»: эксперт о модели украинского танка, который представили как «убийцу Арматы»
Чудовище из глубин: ученые раскрыли одну из тайн Бермудского треугольника
Видео
В Абу-Даби одновременно взорвали четыре небоскреба: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.