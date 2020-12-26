В Кузбассе провакцинировали военнослужащих ЦВО, заступающих на боевое дежурство в праздники

В Кемеровской области более сотни мотострелков Центрального военного округа, которые заступают на боевое дежурство в новогодние праздники, прошли вакцинацию от коронавируса.

Перед началом процедуры военнослужащие соединения прошли необходимый медицинский осмотр у терапевта и при отсутствии противопоказаний были привиты первым компонентом препарата. По истечении трех недель им поставят второй компонент вакцины.

На сегодняшний день для вакцинации военнослужащих общевойскового объединения ЦВО в Сибири поступило более 1 200 доз вакцины от коронавируса.

Ранее 3 250 доз препарата против COVID-19 «Спутник V», разработанного центром Гамалеи совместно с Минобороны России, были переданы в Центральный военный округ. Препарат получат военнослужащие в Свердловской, Кемеровской, Челябинской, Новосибирской и Самарской областями, Алтайском и Пермском крае.