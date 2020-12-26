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В Северодвинске вывели из верфи подлодку «Леопард» после ремонта: кадры торжественной церемонии

Валентина Пескова
05:00 26.12.2020
Под звуки оркестра, игравшего гимн России и военные марши, в цеху центра судоремонта «Звездочка» командующему ВМФ РФ и морякам представили обновленный корабль.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Торжественная церемония по выводу обновленной атомной подводной лодки «Леопард» из эллинга верфи прошла в цеху судоремонтного завода «Звездочка» в Северодвинске. В присутствии главкома ВМФ Николая Евменова и под звуки военного оркестра рабочие завода представили морякам обновленный корабль.

Внушительных размеров подлодку, занимавшую весь центр ремонтного помещения, по традиции, освятил священнослужитель. После этого о корпус корабля, по еще одной традиции, была разбита бутылка шампанского. Рабочие завода завершили стапельный этап ремонта и модернизации подводной лодки «Леопард» проекта 971, поэтому ее пришла пора выводить из цеха, чтобы рабочие смогли завершить оставшиеся работы у пирса.

«Атомная подводная лодка "Леопард" стала первым кораблем третьего поколения, средний ремонт и глубокая модернизация которого проводится на верфи Северодвинского центра судоремонта "Звездочка"», - сообщил Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Во время первого этапа модернизации была проведена замена радиоэлектронного вооружения, а также систем управления, связи, навигации, гидроакустики и БИУС.

Следующим этапом на военном корабле в рамках реализации программы по поддержанию на требуемом уровне боеготовности группировки многоцелевых атомных подводных лодок ВМФ будут расширено количество применяемых образцов ракетно-торпедного вооружения, специалисты уменьшат его акустическую заметность. Будут улучшены условия для расположения экипажа, а также эксплуатационная надежность подводной лодки.

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