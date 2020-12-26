Военные медики завершают установку оборудования в полевых госпиталях Минобороны в Крыму

Военнослужащие Южного военного округа и Черноморского флота завершают установку медицинского оборудования и приступают к пуско-наладочным работам в мобильных госпиталях, развернутых в городах Ялта и Симферополь Республики Крым. В ближайшее время военные специалисты начнут принимать первых пациентов.

Накануне личный состав медицинских отрядов специального назначения ЮВО и Черноморского флота в кратчайшие сроки был переброшен из Ростова-на-Дону и Севастополя для оказания помощи населению республики в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Каждый мобильный госпиталь рассчитан на 100 коек и представляет собой медицинское подразделение на базе пневмокаркасных сооружений. Он предназначен для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В его составе будут развернуты приемо-сортировочное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, отделение анестезиологии и реанимации, а также лаборатория для исследования и диагностики анализов и проб.

Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь будет оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР лабораторией.

Ранее сообщалось, что на Черноморский флот поступила первая партия отечественной вакцины «Спутник V», разработанной центром Гамалеи совместно с Минобороны РФ. Вакцинацию проводят две прививочные бригады в 1472 военно-морском клиническом госпитале им. Н.И. Пирогова.