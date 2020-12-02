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В суровых погодных условиях: под Мурманском прошли командирские сборы трех бригад Северного флота

Виктория Ивашечкина
Елена Сивонен
06:37 02.12.2020
Итоговые экзамены на полигоне Алакуртти также сдали командиры расчетов артиллерии и связисты.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Почти сотня командиров подразделений сразу трех бригад Северного флота отдельной мотострелковой, морской пехоты и арктической обменялись опытом на командирских сборах. И, хотя итоги летнего периода обучения военные подводили уже в снегах, сугробы по колено не стали помехой для демонстрации профессиональных навыков.

Под прикрытием военных вездеходов МТЛБ пехота уничтожила условного противника на открытой местности и приступила к следующему этапу - штурму зданий.

«Тропа разведчика» включает в себя 28 самых разных препятствий и заграждений. Чтобы идеально преодолеть их все, нужно обладать очень хорошей физической формой. И наши разведчики показывают блестящий результат.

Итоговые экзамены на полигоне Алакуртти также сдали командиры расчетов артиллерии и связисты. Им было необходимо развернуть технику и подготовить орудия к бою, на это у экипажей самоходных гаубиц «Гвоздика» есть всего полминуты.

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