В суровых погодных условиях: под Мурманском прошли командирские сборы трех бригад Северного флота

Почти сотня командиров подразделений сразу трех бригад Северного флота отдельной мотострелковой, морской пехоты и арктической обменялись опытом на командирских сборах. И, хотя итоги летнего периода обучения военные подводили уже в снегах, сугробы по колено не стали помехой для демонстрации профессиональных навыков.

Под прикрытием военных вездеходов МТЛБ пехота уничтожила условного противника на открытой местности и приступила к следующему этапу - штурму зданий.

«Тропа разведчика» включает в себя 28 самых разных препятствий и заграждений. Чтобы идеально преодолеть их все, нужно обладать очень хорошей физической формой. И наши разведчики показывают блестящий результат.

Итоговые экзамены на полигоне Алакуртти также сдали командиры расчетов артиллерии и связисты. Им было необходимо развернуть технику и подготовить орудия к бою, на это у экипажей самоходных гаубиц «Гвоздика» есть всего полминуты.