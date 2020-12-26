Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Тактика на полигоне: ЗРК «Тор-М2» успешно поразили воздушные цели управляемыми ракетами под Ростовом

Валентина Пескова
04:00 26.12.2020
Зенитчики ПВО провели тактико-специальные учения на полигоне в Ростовской области, выполнив требуемые нормативы и показав боевые способности личного состава и техники.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

К Дню войсковой противовоздушной обороны (ПВО) боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2» 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) провели тактико-специальные учения на полигоне в Ростовской области.

Во время проверки боевой готовности зенитчики совершили марш в составе механизированной колонны в назначенный район. Расчеты ЗРК «Тор-М2» успешно выполнили требуемые нормативы по обнаружению и сопровождению различных воздушных целей, а также управлению огнем и ведению стрельбы с выполнением электронных пусков управляемыми ракетами на дальности до 15 км по целям со сменой позиции.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, экипаж мог отслеживать до четырех целей одновременно и наблюдать за их поражением в режиме реального времени. Всего к практическим мероприятиям привлекалось более 100 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники.

День войсковой ПВО в ВС РФ отмечается 26 декабря. В этот день 105 лет назад в соответствии с приказом начальника штаба Верховного Главнокомандующего от 13 (26) декабря 1915 года началось формирование отдельных четырехорудийных легких батарей для стрельбы по воздушным целям.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
06:41 В стране и мире
В российском посольстве назвали США инициаторами «визовой войны»
05:50 В стране и мире
Видео
Эксперт рассказал, чего нельзя делать при встрече с волками
05:00 Армия
Видео
В Северодвинске вывели из верфи подлодку «Леопард» после ремонта: кадры торжественной церемонии
03:00 В стране и мире
СМИ: на месте взрыва в Нэшвилле найдены возможные останки человека
04:07 В стране и мире
Во Франции обнаружен британский штамм коронавируса
Популярное
Популярное
Видео
Эксперт рассказал, чего нельзя делать при встрече с волками
Видео
В Северодвинске вывели из верфи подлодку «Леопард» после ремонта: кадры торжественной церемонии
Видео
«Поющий» полицейский из Финляндии записал альбом на русском языке
Видео
В Ангарске местный житель обменял скрепку на земельный участок
Видео
Цаликов рассказал о единстве армии и общества в истории России
Американские охотники заметили «трехметрового монстра» в лесах Аляски
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.