Тактика на полигоне: ЗРК «Тор-М2» успешно поразили воздушные цели управляемыми ракетами под Ростовом

К Дню войсковой противовоздушной обороны (ПВО) боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2» 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) провели тактико-специальные учения на полигоне в Ростовской области.

Во время проверки боевой готовности зенитчики совершили марш в составе механизированной колонны в назначенный район. Расчеты ЗРК «Тор-М2» успешно выполнили требуемые нормативы по обнаружению и сопровождению различных воздушных целей, а также управлению огнем и ведению стрельбы с выполнением электронных пусков управляемыми ракетами на дальности до 15 км по целям со сменой позиции.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, экипаж мог отслеживать до четырех целей одновременно и наблюдать за их поражением в режиме реального времени. Всего к практическим мероприятиям привлекалось более 100 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники.

День войсковой ПВО в ВС РФ отмечается 26 декабря. В этот день 105 лет назад в соответствии с приказом начальника штаба Верховного Главнокомандующего от 13 (26) декабря 1915 года началось формирование отдельных четырехорудийных легких батарей для стрельбы по воздушным целям.