С российскими миротворцами в Карабахе прошли занятия по медицинской подготовке

В рамках занятий по боевой подготовке с личным составом миротворческого контингента на базе медицинского отряда специального назначения прошли занятия по медицинской подготовке.

Около 30 санитарных инструкторов наблюдательных постов на практике отработали способы остановки различных кровотечений, наложения повязок, жгутов и шин при ранениях и переломах, а также порядок оказания экстренной реанимационной помощи.

В ходе занятий военнослужащим были продемонстрированы действия по погрузке и выгрузке раненых с использованием подручных средств и подвесных систем для эвакуации пострадавших из военной техники и труднодоступных участков местности.

Занятия по боевой подготовке с миротворческим контингентом проводятся регулярно и направлены на постоянное повышение уровня профессиональной подготовки военнослужащих, совершенствование полученных навыков, а также поддержание установленных требований боеспособности подразделений.

Ранее сообщалось, что российские миротворцы помогли восстановить систему электроснабжения на территории Нагорного Карабаха. Для этого подразделениями было отремонтировано более 20 километров линий электропередачи и 42 опоры.