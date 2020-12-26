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В Идлибской зоне деэскалации боевики совершили 29 обстрелов

Ирина Киселенко
22:29 26.12.2020
За прошедшие 24 часа обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, зафиксировано не было.
В Идлибской зоне деэскалации боевики совершили 29 обстрелов
© Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник заявил, что за последние сутки террористы совершили 29 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации.

«В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 29 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (в том числе по данным сирийской стороны - 23 обстрелов), из них в провинции Идлиб - 15 обстрелов, в провинции Латакия - 6 обстрелов, в провинции Алеппо - 2 обстрела, в провинции Хама - 6 обстрелов», - сказал военачальник.

Также, по его словам, за прошедшие 24 часа обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, зафиксировано не было.

Сытник подчеркнул, что подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Авшария и Мембидж.

«Армейская авиация провела воздушное патрулирование по маршруту от аэродрома Камишлия до высоты Тваль-Аба и обратно», - добавил он.

Контр-адмирал также сообщил, что подразделения российской военной полиции провели патрулирование в провинции Хасеке по маршрутам от Камишлия до Айн-Дивар и обратно, от Шейрек до Касра, в провинции Дейр-Эз-Зор по маршруту Хатла до Мазлум и обратно.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.

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