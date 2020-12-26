«Пора зажечь елку!»: Шойгу открыл зимний фестиваль в парке «Патриот»

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу дал старт зимнему фестивалю в подмосковном парке «Патриот» и зажег огни на главной елке Вооруженных сил России.

«Становится все темнее и темнее. И пора зажигать елку. Не хочу быть Дедом Морозом, но скажу – елку зажечь!» - сказал министр.

Также министр обороны открыл каток на Соборной площади перед главным храмом ВС РФ. На льду выступили фигуристы и хоккеисты ЦСКА. На каток также вышли сам Сергей Шойгу, его заместители Руслан Цаликов и Татьяна Шевцова, а также командующий ВМФ Николай Евменов.

«Год был непростой - были радостные события и не очень. Что хотелось бы пожелать на будущий год? Чтобы он, конечно же, был лучше, намного легче, веселее и самое главное – здоровее. Чтоб все вы были здоровы, чтоб все были живы, чтоб этот год принес много-много добра и счастья в каждую семью» - сказал Шойгу в ходе мероприятия.

Фестиваль продлится всю зиму – в парке для посетителей будет работать бесплатный каток и аренда коньков. Также здесь организована большая зона для занятий спортом, в том числе и площадка с самым большим в Подмосковье тюбинговым спуском – длина самой большой горки составляет 50 метров.