Все в строй: в Крыму к Параду Победы реставрируют технику времен Войны

В Крымском ремонтном батальоне работы невероятно много: до Парада Победы несколько месяцев и нужно успеть привести в чувства технику, которая годами стояла в музеях.

Две САУ и «Катюшу» снимали с постаментов специальным армейским эвакуатором и на специальных транспортировочных платформах перевозили в ремонтную роту на реставрацию.

Что-то грузят на платформу, что-то буксируют стальными тросами. Заклинившие гусеницы - основа танка ИС-2 - сметает бордюры на своем пути и срывает асфальт. Такой же «бронебойной» силой обладали эти самоходки и в военное время.

Хоть толщина брони и меньше, чем у танка, зато стреляли они дальше и легко преодолевали любое бездорожье - потому что на гусеничной платформе. «Самоходки» не вступали в прямое боестолкновение с противником, а вели огонь с закрытых позиций. Такие освобождали Крым и брали Берлин.

«Первое, что починили, механизм, который поднимает ствол «самоходки». Его крутили вручную. Поднимали выше, чтобы, соответственно, выстрел был дальше и снаряд летел по навесной траектории. Для того, чтобы поднять его на максимум, нужно сделать около 20 оборотов и очень быстро», - рассказывает корреспондент «Звезды».

В ангаре автобронетанковой роты кипит работа. Военную технику тут разбирают на винтики. Каждую деталь проверяют, шлифуют и ставят на место. Кое-где слой ржавчины по несколько сантиметров. За то время, что танки и артустановки были экспонатами в музее под открытым небом, погода их не щадила.

Сложнее всего для бойцов ремонтного батальона будет запустить двигатель. Мотор, который 75 лет не заводился, должен обрести новое звучание.

До полного восстановления есть еще несколько месяцев. Рестайлингом боевых машин военных лет занимается в России только Крымский рембат. Совершенно уникальные образцы - целая колонна раритетов - уже 9 мая будут участвовать в Параде Победы.