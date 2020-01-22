Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Все в строй: в Крыму к Параду Победы реставрируют технику времен Войны

Виктория Косогляденко
06:30 22.01.2020
Совершенно уникальные образцы - целая колонна раритетов - 9 мая будут участвовать в праздновании 75-летия Победы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Крымском ремонтном батальоне работы невероятно много: до Парада Победы несколько месяцев и нужно успеть привести в чувства технику, которая годами стояла в музеях.

Две САУ и «Катюшу» снимали с постаментов специальным армейским эвакуатором и на специальных транспортировочных платформах перевозили в ремонтную роту на реставрацию.

Что-то грузят на платформу, что-то буксируют стальными тросами. Заклинившие гусеницы - основа танка ИС-2 - сметает бордюры на своем пути и срывает асфальт. Такой же «бронебойной» силой обладали эти самоходки и в военное время.

Хоть толщина брони и меньше, чем у танка, зато стреляли они дальше и легко преодолевали любое бездорожье - потому что на гусеничной платформе. «Самоходки» не вступали в прямое боестолкновение с противником, а вели огонь с закрытых позиций. Такие освобождали Крым и брали Берлин.

«Первое, что починили, механизм, который поднимает ствол «самоходки». Его крутили вручную. Поднимали  выше, чтобы, соответственно, выстрел был дальше и снаряд летел по навесной траектории. Для того, чтобы поднять его на максимум, нужно сделать около 20 оборотов и очень быстро», - рассказывает корреспондент «Звезды».

В ангаре автобронетанковой роты кипит работа. Военную технику тут разбирают на винтики. Каждую деталь проверяют, шлифуют и ставят на место. Кое-где слой ржавчины по несколько сантиметров. За то время, что танки и артустановки были экспонатами в музее под открытым небом, погода их не щадила.

Сложнее всего для бойцов ремонтного батальона будет запустить двигатель. Мотор, который 75 лет не заводился, должен обрести новое звучание.

До полного восстановления есть еще несколько месяцев. Рестайлингом боевых машин военных лет занимается в России только Крымский рембат. Совершенно уникальные образцы - целая колонна раритетов - уже 9 мая будут участвовать в Параде Победы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата21.01.2020, 07:57
ВОЗ проведет экстренное заседание из-за вспышки нового коронавируса
Дата22.01.2020, 06:30
Все в строй: в Крыму к Параду Победы реставрируют технику времен Войны
Дата19.01.2020, 11:35
«Миллион вариантов»: эксперты оценили исход возможного реванша Макгрегора и Нурмагомедова
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата21.01.2020, 15:38
Атомную подлодку «Князь Владимир» передадут флоту в 2020 году
Дата20.01.2020, 00:50
Историческая амнезия: как Польша стирает память о тысячах погибших советских солдат, освободивших ее от фашистов
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
06:30 Армия
Видео
Все в строй: в Крыму к Параду Победы реставрируют технику времен Войны
06:22 В стране и мире
Путин подписал новую Доктрину продовольственной безопасности
05:58 Армия
Рассчитано время для защиты Москвы от ракетного удара
05:44 В стране и мире
Видео
Метровый слой пены окутал улицы в Испании из-за шторма: видео
05:32 В стране и мире
На комете нашли необходимые для жизни вещества
События дня
События дня
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Всевидящее око: военные инженеры показали работу метательной камеры «Сфера» в Сирии
Видео
«Аллигатор» и «Терминатор» в небе над Хабаровском: кадры учений глазами пилотов
Назван ночной симптом-предвестник развития онкологии
Видео
«Выбора не было»: принц Гарри объяснил решение отказаться от королевских полномочий
Видео
Ракета ПЗРК поражает цель: замедленная съемка
Видео
Защита в движении: «Панцирь-С1» за 60 секунд
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.