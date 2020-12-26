Атомная подводная лодка «Леопард» выведена из эллинга центра судоремонта «Звездочка»

В Северодвинске завершен стапельный этап ремонта и модернизации атомной подводной лодки «Леопард» проекта 971. Подлодка выведена из главного эллинга верфи центра судоремонта «Звездочка», чтобы рабочие смогли завершить оставшиеся работы у пирса предприятия.

«Атомная подводная лодка "Леопард" стала первым кораблем третьего поколения, средний ремонт и глубокая модернизация которого проводится на верфи Северодвинского центра судоремонта "Звездочка"», - сообщил Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Рабочие и контрагенты провели замену радиоэлектронного вооружения, систем управления, связи, навигации, гидроакустики и БИУС. В рамках реализации программы по поддержанию на требуемом уровне боеготовности группировки многоцелевых атомных подводных лодок ВМФ далее в подлодке «Леопард» будут расширены применяемые образцы ракетно-торпедного вооружения, уменьшена акустическая заметность корабля, улучшены условия для расположения экипажа, а также эксплуатационная надежность подводной лодки.

«Завершение работ по ремонту и модернизации будет проводиться на плаву у стенки достроечной набережной предприятия», - подчеркнул Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов.

Многоцелевая атомная подводная лодка «Леопард» (проектант АО СПМБМ «Малахит») была заложена на стапеле АО ПО «Северное машиностроительное предприятие» 26 октября 1988 года, спущена на воду 28 июня и 30 декабря 1992 года вступила в строй.