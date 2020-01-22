Рассчитано время для защиты Москвы от ракетного удара

Для защиты столицы от ракетного удара может потребоваться несколько десятков минут, заявил командир соединения противоракетной обороны генерал-майор Сергей Грабчук.

Он пояснил, что факт старта ракеты противника первым фиксирует космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении, после чего баллистические цели сопровождают радиолокационные станции - второй наземный эшелон системы противоракетной обороны - размещенные вдоль российской границы.

Обнаружение целей производится на дальностях в несколько тысяч километров.

«При этом непрерывно решается задача выделения боевых блоков из множества ложных целей, уточнения их траекторий, в расчётное время производится пуск и наведение противоракет в точки встречи, где и происходит уничтожение боевых блоков», - сказал Грабчук.

Также он добавил, что противоракетный бой скоротечен и может продолжаться меньше минуты.