Пилоты Су-27 успешно отразили «вторжение» на учениях в небе над Калининградской областью

Пилоты истребителей Су-27 провели тренировку по отработке элементов воздушного боя с условным противником и применению авиационных средств поражения в небе над Калининградской областью. В учениях задействовались десять истребителей эскадрильи авиабазы морской авиации Балтийского флота.

Согласно сценарию учения, самолеты «противника» нарушили границу Российской Федерации и попытались нанести ракетно-бомбовый удар по стратегически важным объектам. После получения сигнала о «вторжении», истребители Су-27 вылетели на перехват, обнаружили и идентифицировали самолеты условного противника, а затем «уничтожили» их.

В ходе тренировки летчикам удалось отработать техники ускоренной подготовки истребителей к вылету. Также были успешно выполнены парные взлеты и электронные пуски управляемых ракет.