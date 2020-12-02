В Ейске открылся тренажерный комплекс с искусственным интеллектом для морских летчиков

В городе Ейске в Центре боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ открылся новейший специальный тренажерный комплекс для обучения летчиков пилотированию различных типов воздушных судов.

На торжественную церемонию открытия прибыла рабочая группа главного командования ВМФ во главе с заместителем главнокомандующего Военно-Морским Флотом вице-адмиралом Владимиром Касатоновым. Он доложил о готовности комплекса к работе по каналам видео-конференцсвязи главнокомандующему Военно-Морским Флотом адмиралу Николаю Евменову.

«Безусловно, это важное событие в совершенствовании и развитии системы боевой подготовки морской авиации Военно-Морского Флота. По техническим возможностям комплекс позволяет существенно повысить качество профессиональной подготовки и квалификации в системе дополнительного профессионального образования лётного и инженерно-технического состава», - сказал Николай Евменов, обращаясь к военнослужащим Центра.

Вице-адмирал Владимир Касатонов вместе с начальником Центра полковником Сергеем Боднаруком перерезали символическую красную ленту и осмотрели тренажерный комплекс.

Для обучения морских летчиков в тренажерном комплексе оборудованы шесть специализированных классов, в которых установлены тренажеры вертолетов Ка-27М, Ка-29 и Ка-52К, а также комплексный тренажер многоцелевого истребителя Су-30СМ. Особенностью тренажера Су-30СМ является применение искусственного интеллекта для формирования внешней визуальной обстановки для решения комплекса задач, связанных с пилотированием и боевым применением самолета в полном диапазоне высот и скоростей.

Высокотехнологичные тренажеры самолетов и вертолетов позволят максимально реалистично отрабатывать весь спектр полетных заданий, включая противолодочные задачи, отрабатывать применение авиационных средств поражения, имитируя любые отказы авиационной техники, погодные и тактические условия.