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«Адмирал Горшков» возвращается в Североморск после пусков «Циркона»

Андрей Аркадьев
12:55 25.12.2020
Новый 2021 год экипаж встретит дома.
«Адмирал Горшков» возвращается в Североморск после пусков «Циркона»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил учебно-боевые задачи в Белом море и приступил к переходу в Североморск, сообщает пресс-служба Северного флота.

В декабре фрегат выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» из акватории Белого моря по береговой цели, находящейся на полигоне Чижа в Архангельской области. Ракета успешно поразила береговую цель, расположенную на расстоянии свыше 350 километров. Скорость ее полета составила более 8 Махов.

Испытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон»  фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнялись также в начале октября и в ноябре текущего года.

Фрегат проекта 22 350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» с управляемым ракетным оружием был включен в боевой состав Военно-морского флота России летом 2018 года. Экипаж корабля составляет более 170 человек. Фрегат может развивать скорость до 29 узлов. На его вооружении находятся ракеты «Оникс» и «Калибр», а также зенитные ракетные комплексы «Полимент-Редут».

Фрегаты проекта 22 350 являются кораблями дальней морской зоны - носителями высокоточного оружия. Они способны эффективно действовать как одиночно, так и в составе разнородных группировок ВМФ России.

Имеют полное водоизмещение 5 400 т, длину - 135 м, ширину - 16 м, могут развивать скорость около 30 узлов. Дальность плавания фрегатов проекта 22 350 - 4 500 миль, автономность - 30 суток, экипаж - около 200 человек.

«Циркон» - российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета , разрабатываемая ОАО «ВПК „НПО машиностроения“», которая входит в состав комплекса 3K22 «Циркон». Принципиальным отличием данной ракеты является значительно большая (до М = 8) скорость полета как по сравнению с другими российскими противо­корабельными ракетами, так и с противокорабельными ­ракетами, стоящими на вооружении других стран.

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