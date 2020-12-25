Шойгу заявил, что ВС РФ выполнили все задачи за год

Вооруженные силы РФ выполнили все задачи, поставленные за этот год Верховным Главнокомандующим, президентом страны Владимиром Путиным. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в пятницу на селекторном совещании.

«Все задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим на этот период, выполнены», - сказал он.

Он отметил, что в текущем году боевые возможности ВС РФ выросли на 13%, доля нового и модернизированного вооружения доведена до 70,1%, а исправность военной техники поддерживается на уровне 95%.

По словам Шойгу, заданный уровень обороноспособности страны поддерживается, а ядерная триада гарантированно обеспечивает стратегическое сдерживание.