Армия На Северном флоте завершено вручение боевых знамен нового образца Тимур Шерзад Теперь новые знамена поучили и командующие Кольской флотилией и подводными силами Северного флота. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Новые боевые знамена вручили командующим Кольской флотилии и подводных сил Северного флота. Торжественная церемония прошла в Североморске. На знаменах, выполненных в виде Андреевского флага, в центре изображены эмблемы объединений. К древку прикреплена красно-белая лента. Это цвета ордена Красного Знамени - одного из высших орденов СССР. Воинские реликвии ранее уже были вручены армии Военно-воздушных сил и Беломорской военно-морской базе. И теперь у всех объединений Северного флота есть боевые знамена нового образца. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика