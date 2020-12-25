На Северном флоте завершено вручение боевых знамен нового образца
Теперь новые знамена поучили и командующие Кольской флотилией и подводными силами Северного флота.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Новые боевые знамена вручили командующим Кольской флотилии и подводных сил Северного флота. Торжественная церемония прошла в Североморске.
На знаменах, выполненных в виде Андреевского флага, в центре изображены эмблемы объединений. К древку прикреплена красно-белая лента. Это цвета ордена Красного Знамени - одного из высших орденов СССР. Воинские реликвии ранее уже были вручены армии Военно-воздушных сил и Беломорской военно-морской базе. И теперь у всех объединений Северного флота есть боевые знамена нового образца.