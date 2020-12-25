Новороссийские десантники первыми в ВДВ сделали прививку от COVID-19

Новороссийские десантники первыми в Воздушно-десантных войсках сделали прививку отечественной вакциной от коронавируса, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Перед началом процедуры военнослужащие проходят необходимый медицинский осмотр у терапевта с проведением термометрии, знакомятся с правилами поведения при вакцинации, а при отсутствии жалоб на самочувствие следуют в процедурный кабинет.

На первом этапе десантники гвардейского соединения получили более 300 доз вакцины от COVID-19. Вакцина «Спутник V» двухкомпонентная и вводится с промежутком в 21 день.

Вакцинация личного состава Воздушно-десантных войск проходит в плановом порядке.