«Программируемые снаряды с подрывом»: начальник сухопутных войск ПВО о новых тактиках борьбы с БПЛА

В Сухопутных войсках противовоздушной обороны РФ подвели итоги уходящего 2020 года. Начальник войск, генерал-лейтенант Александр Леонов в интервью «Красной звезде» рассказал, что в текущем году в подразделениях ПВО опробовали новую современную тактику борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Наибольшую эффективность при обнаружении БПЛА, по словам Леонова, имеют совместные действия сразу всех родов общевойсковых соединений, когда имеющаяся у них техника применяется одновременно и согласованно.

«Для новых приемов борьбы с БПЛА создаются смешанные тактические группы, которые включают в свой состав подразделения ПВО и РЭБ. Благодаря им мы осуществляем более раннее обнаружение и оповещение о действиях БПЛА, радиоэлектронное подавление системы управления БПЛА и эшелонированное огневое воздействие на беспилотоники», - рассказал генерал-лейтенант.

В состав таких групп предполагается включить перспективный зенитный артиллерийский комплекс (ЗАК) «Деривация-ПВО», который предназначен для борьбы с мини- и микроБПЛА за счет применения инновационного снаряда с программируемым подрывом вблизи цели.

© Минобороны РФ

«Эта боевая машина способна вести стрельбу в движении и на плаву. Комплекс предназначен для замены зенитных самоходных установок "Шилка". В настоящее время в рамках предварительных испытаний нового комплекса проводятся стрельбы из вновь разрабатываемых снарядов, чтобы подтвердить его заданные тактико-технические характеристики. Государственные испытания машины запланированы на 2022 год», - рассказал начальник Сухопутных войск ПВО.

Говоря о планах на 2021 учебный год для войск ПВО, Александр Леонов подчеркнул, что он будет таким же насыщенным мероприятиями боевой учебы, как и 2020-й. Одним из самых значимых, в котором примут участие соединения, воинские части и подразделения противовоздушной обороны, станут учения «Запад-2021».

Планово также пройдут тактические учения с боевой стрельбой войск ПВО в учебных центрах и на полигонах. Запланировано проведение традиционного Международного конкурса «Чистое небо» и конкурсов полевой выучки среди командиров дивизионов, сержантов и подразделений войсковой ПВО, вооруженных зенитными ракетными комплексами средней дальности.