Российские военные врачи начали прием пациентов в Степанакерте

В Степанакерте медицинский отряд специального назначения Минобороны России начал прием первых пациентов - жителей Нагорного Карабаха.

Около 70 человек обратились за медицинской помощью в полевой госпиталь. В основном, жалобы были связаны с обострением заболеваний сердечнососудистой и эндокринной системы. Также местные жители обращались к военным медикам за стоматологической помощью.

В медицинском отряде специального назначения работают свыше 100 специалистов, в том числе военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи. Также в полевом госпитале есть лабораторно-диагностический отделение, способное проводить до 80 рентгенологических, флюорографических и УЗИ исследований в сутки, автоперевязочная с возможностью оказания хирургической помощи до 40 пациентам в сутки, и операционно-реанимационный диагностический модуль с палатой интенсивной терапии.



Военные медики находятся в постоянной готовности к оказанию первой врачебной, квалифицированной и специализированной медицинской помощи. В общей сложности для развертывания медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа в Нагорный Карабах будут переброшены 122 военнослужащих, 54 единицы автомобильной и специальной техники, 66 тонн материальных средств.