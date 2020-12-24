ЦПВС: террористы совершили 38 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник заявил, что за последние сутки террористы совершили 38 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации.

«В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 38 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (в том числе по данным сирийской стороны - 36 обстрелов), из них в провинции Идлиб - 21 обстрел, в провинции Латакия - 9 обстрелов, в провинции Алеппо - 2 обстрела, в провинции Хама - 6 обстрел», - сказал военачальник.

Также, по его словам, за прошедшие 24 часа обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, зафиксировано не было.

Сытник подчеркнул, что подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Каракозак и Авшария.

«Армейская авиация провела воздушное патрулирование по маршруту от аэродрома Камишлия до Каргу и обратно, от аэродрома Камишлия до Метрас и обратно», - добавил он.

Контр-адмирал также сообщил, что подразделения российской военной полиции провели патрулирование в провинции Аллепо по маршрутам от Метрас до Гекчегемит и обратно, в провинции Ракка по маршруту от Шейх-Хасан до Хараидж-Эс-Суфи и обратно, в провинции Хасеке по маршруту от Амуда до Камишлия и обратно.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.