В честь Дня неизвестного солдата: МО РФ рассекретило архивы о жестоких боях под Мурманском в 1941 году

В России 3 декабря отмечают День неизвестного солдата. К этой памятной дате Министерство обороны РФ опубликовало архивные документы об одной из самых значимых страниц истории Великой Отечественной войны – защите Мурманска летом-осенью 1941 года. Также на официальном сайте Минобороны запущен историко-познавательный раздел «Они защищали Заполярье».

В Мурманске 46 лет назад на самой высокой точке над Кольским заливом сопке Зеленый мыс был воздвигнут мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Неофициально его стали называть «Алеша». В день открытия мемориала в его основание были замурованы две капсулы. Одна - с горстью земли из Долины Славы - места ожесточенных боев на правом берегу реки Западная Лица, где проходил главный участок фронта в Мурманской операции 1941 года. Вторая капсула была с морской водой с места гибели сторожевого корабля «Туман». Там же были захоронены останки Неизвестного солдата.

© Минобороны РФ

На стеле мемориала перечислены все воинские соединения, которые защищали Заполярье в годы Великой Отечественной войны. Среди них и части 14-й армии, которые первыми встретили врага летом 1941 года.

© Минобороны РФ

Из рассекреченных документов Минобороны следует, что 24 июня часто 14-й армии обороняли восточное побережье Кольского полуострова, полуострова Рыбачий и Средний. А уже 29 июня из приказа и боевых распоряжений командующего 14-й армией ясно, что на этом участке фронта сложилась непростая обстановка. Это вынудило командующего приказать командирам подчиненных частей уничтожать материальную часть, автомашины, запасы горючего и продовольствия, обозы и мосты, чтобы ничего не оставлять противнику.

© Минобороны РФ

Перед войсками на Кольском полуострове в июне-июле 1941 года ставилась основная задача – организовать оборону и удерживать рубежи.

© Минобороны РФ

«Отходить нельзя. Надо драться за Мурманск. До последнего человека», - такой приказ командования получили все части, оборонявшие Мурманск.

Из рассекреченных боевых приказов штаба 52-й стрелковой дивизии следует, что противник перешел государственную границу 29 июня и быстро оттеснил части Красной Армии.

© Минобороны РФ

Первые столкновения советских частей с врагом произошли в районе станции Титовка. Обнародованные документы красноречиво говорят о тяжелейшем положении в этом районе, где оборонялся 95-й стрелковый полк 14-й стрелковой дивизии. Тогда советское командование не имело точных данных о противнике. Бойцы говорили, что «немцев очень много». По приблизительным оценкам гитлеровцев насчитывалось около 45 тысяч человек. За период с 22 июня по 31 августа 1941 года только в 95-м стрелковом полку погибли 1 735 человек, из которых 230 бойцов значились пропавшими безвести. Из них пропавшими без вести значились 230 человек.

© Минобороны РФ

Кровопролитные бои за Мурманск продолжались осенью 1941 года. В сентябрьские дни 1941 года гитлеровцы предпринимали ежедневные неоднократные попытки атаковать позиции советских частей. Применялась тяжелая артиллерия, бомбардировки с воздуха, минометный огонь, обходные маневры. Только 25 сентября в ходе ожесточенных боев красноармейцам удалось отбросить силы противника за реку Большая Западная Лица.

© Минобороны РФ

Министерство обороны также рассекретило наградные материалы на некоторых защитников Заполярья. Обнародованы представления на присвоение высокого звания Героя Советского Союза на политрука Василисина, младшего сержанта Дубинина и лейтенанта Миронова.

© Минобороны РФ

В июле 1941 года политрук роты 325-го стрелкового полка Василисин попав со своим взводом в окружение, и получив несколько ранений, не покинув поле боя, а поднял в атаку оставшихся бойцов и с боем вывел их из фашистского капкана.

© Минобороны РФ

Седьмого июня 1941 года наводчик станкового пулемета пулеметной роты 24-го стрелкового полка младший сержант Дубинин в районе Долины смерти уничтожил 80 солдат и офицеров противника, 23 июля - еще 70 гитлеровцев. Во время боев 9-12 сентября, обороняя безымянную высоту, младший сержант отбил несколько атак противника и уничтожил до 40 нацистов.

© Минобороны РФ

Командира звена 145-го истребительного авиаполка лейтенант Миронов за два месяца боев совершил 127 боевых вылетов, штурмовал войска и противовоздушные пункты противника, вылетал на разведку аэродромов и тылов, сопровождал свои самолеты, провел 25 воздушных боя, лично сбив 5 гитлеровских самолетов.

Часть рассекреченных документов посвящена легендарному сторожевому кораблю Северного флота «Туман», который геройски погиб 10 августа 1941 года при выполнении боевой задачи. Его одновременно атаковали три миноносца гитлеровских военно-морских сил. В течение 13 минут фашистские эсминцы расстреливали «Туман» из 127-миллиметровых орудий. Пятнадцать человек из экипажа и сам сторожевик «Туман» погибли в неравном бою, 17 бойцов были ранены. Сторожевик затонул с поднятым флагом. Место гибели «Тумана» определено как место боевой славы, координаты которого нанесены на карты. Согласно приказу командующего Северным флотом при прохождении места боевой славы кораблями, на верхней палубе выстраивается личный состав, приспускается Военно-Морской флаг и подается один длинный звуковой сигнал-салют в течение 60 секунд.

© Минобороны РФ

Обнародование Министерством обороны архивных документов периода Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны.