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Столичные юнармейцы провели акцию «Дети России - детям Карабаха»

Роман Захаров
23:30 02.12.2020
Участники движения собрали сотни школьных наборов, которые передадут учащимся из Нагорного Карабаха через российских военных.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Более шестисот рюкзаков с канцелярскими принадлежностями собрали столичные юнармейцы для своих сверстников из Карабаха. Гуманитарная акция состоялась в Москве в Центральном Доме «Юнармии». Школьные наборы передадут через российских военных, которые находятся в Нагорном Карабахе с миротворческой миссией.

В каждом рюкзаке - ручки, цветные карандаши, альбомы для рисования, тетради, фломастеры, блокноты и дневники. Все то, что пригодится для учебы после открытия школ. Вместе с наборами детям Карабаха передадут открытки с новогодними пожеланиями и поздравлениями, которые написали сами юнармейцы.

«Всем известно, какая непростая ситуация сложилась в Нагорном Карабахе, но благодаря миротворцам восстанавливаются инженерные сети и дороги, открываются школы. Одним словом, налаживается привычная, мирная жизнь. И самое главное, чтобы у детей была возможность учиться, получать новые знания, посещать кружки и секции. С этой целью юнармейцы и провели свою акцию, чтобы поддержать ребят и создать для них атмосферу приближающегося праздника», - отметил исполняющий обязанности начальника Главного штаба «Юнармии» генерал-лейтенант Виктор Бусловский.

К акции присоединился и оперативный штаб «"Юнармия" против COVID-19». Здесь ребята собирают маски, делают антисептики и рециркуляторы, которые предназначены для обеззараживания воздуха в помещениях. Все это создается под руководством специалистов Российского Красного Креста. Так что вместе со школьными наборами в Нагорный Карабах отправятся юнармейские изделия для профилактики коронавирусной инфекции.

Также в этот день юнармейцы провели акцию «Письмо солдату - миротворцу». Ее цель - поддержать военнослужащих, которые находятся вдали от дома. Воспитанники Движения поблагодарили российских военных за профессиональное выполнение своего служебного долга и пожелали им мирного неба, здоровья, сил и выдержки.

Напомним, что похожие акции по сбору и отправке школьных принадлежностей юнармейцы проводят для детей из Сирии. Во время одной из последних была организована видеоконференция - «Телемост дружбы». Подростки познакомили друг друга с культурой, традициями и обычаями своих стран.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» создано по инициативе Минобороны России и поддержано президентом Российской Федерации. Оно объединило уже более 730 тысяч детей и подростков по всей стране, региональные штабы представлены в каждом из 85 регионов России. Основная цель - вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев.

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